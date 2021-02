(shareribs.com) London 18.02.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag weiter nach oben. Die Rohölförderung in den USA ist in den letzten Tagen massiv eingebrochen. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Das private American Petroleum Institute hat für die vergangene Woche einen Rückgang der Rohölbestände um 5,8 Mio. Barrel gemeldet. Gleichzeitig sollen ...

