DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech bietet auch vor der stark in Südafrika kursierenden Variante des Virus einen Schutz. Das habe eine Laborstudie gezeigt, teilten beide Unternehmen mit. Das Ergebnis der Studie sei im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden. Es gebe bislang keine klinische Evidenz, dass die Variante dem Immunschutz entkomme.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 20,0 zuvor: 26,5 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 773.000 zuvor: 793.000 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.923,25 -0,19% Nasdaq-100-Indikation 13.636,50 -0,50% Nikkei-225 30.236,09 -0,19% Hang-Seng-Index 30.749,07 -1,08% Kospi 3.086,66 -1,50% Shanghai-Composite 3.677,35 +0,61% S&P/ASX 200 6.885,90 +0,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Eine Ausnahme macht Schanghai, wo nach einwöchiger Handelspause nach den Neujahrsfeierlichkeiten erstmals wieder gehandelt wird und der Leitindex zulegt. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, weil es an den Nachbarbörsen der Region in dieser Zeit unter dem Strich deutlich nach oben ging. Teilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, die auch schon für den Rücksetzer am Vortag der Hauptgrund gewesen sein dürften. In Sydney schlossen Westpac nach der Vorlage der Erstquartalszahlen 3,1 Prozent fester. In ihrem Sog verbesserten sich ANZ um 2,8 Prozent. Die beiden anderen Bankaktien im S&P/ASX-200 gingen dagegen etwas leichter aus dem Tag. Treasury Wine schossen nach einer Kaufempfehlung durch JP Morgan um rund 17 Prozent nach oben. Für die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue ging es nach einem 66-prozentigen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr und einer Anhebung der Dividende um 1,9 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Sleep Number (+12,5%) berichtete von einem Rekordergebnis. Der Gewinn des Betten-Einzelhändlers schlug die Erwartungen klar, der Umsatz übertraf sie ebenfalls. Auch Twilio (+10,5%) kam mit den Geschäftszahlen sehr gut an. Das Softwareunternehmen steigerte den Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 65 Prozent, stärker als Analysten erwartet hatten. Synopsys (-0,9%) wies zwar einen Gewinnanstieg in seinem ersten Quartal aus. Der Entwickler von Software zum Test von Halbleitern verfehlte aber dennoch die Konsenserwartung knapp. Für Boston Beer ging es deutlicher abwärts, um fast 7 Prozent. Der Bierbrauer schnitt gewinn- wie umsatzseitig zwar einen Tick besser ab als erwartet, senkte aber den Ausblick für die Gewinnmarge leicht. Nicht gut kamen auch die Viertquartalszahlen von Sunpower (-4,9%) an. Vor allem der unerwartet deutliche Umsatzrückgang sorgte hier für Missstimmung. Der chinesische Internetriese Baidu (+2,9%) übertraf mit seinem bereinigten Viertquartalsgewinn die Erwartungen des Marktes und erfüllte sie mit einem Umsatzplus von 5 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar. Der Waffenhersteller Sturm, Ruger (+2,3%) berichtete von den höchsten Umsätzen seit Jahren und konnte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal fast vervierfachen. Smith & Wesson stiegen in diesem Sog um 0,9 Prozent. Jack in the Box übertraf mit dem Gewinn die Erwartungen, mit dem Umsatz wurden die Analystenschätzungen getroffen. Der Kurs des Schnellrestaurantbetreibers stieg um 1,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.613,02 0,29 90,27 3,29 S&P-500 3.931,33 -0,03 -1,26 4,67 Nasdaq-Comp. 13.965,50 -0,58 -82,00 8,36 Nasdaq-100 13.699,71 -0,54 -74,06 6,30 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,97 Mrd 1,02 Mrd Gewinner 1.377 1.515 Verlierer 1.839 1.745 unverändert 99 65

Uneinheitlich - Der Dow erreichte ein weiteres Allzeithoch. Technologiewerte, die als Hauptgewinner der Pandemie gelten, mussten dagegen mit der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft Federn lassen. Frische Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion waren besser als ereartet ausgefallen. Zugleich stiegen die Erzeugerpreise so stark wie seit Dezember 2009 nicht mehr. Walmart gewannen gut 1 und Home Depot 2 Prozent. American International Group (AIG) drehten nach Verlusten ins Plus und stiegen 2,4 Prozent. AIG hatte einen 10-prozentigen Rückgang des Nettogewinns gemeldet. Avis Budget Group (-6,3 Prozent) schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Der Autoverleiher traut sich aber wegen der mit der Corona-Pandemie verbundenen Unwägbarkeiten keinen Ausblick zu. Daneben sorgten Änderungen im Portfolio von Investoren-Legende Warren Buffett für Bewegung: die Apple-Aktie verlor 1,8 Prozent, nachdem sich Buffett mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway zuletzt von einem Teil seiner Apple-Aktien trennte. Dagegen wurde bei Pharmaaktien wie Abbvie (+1,9 Prozent), Bristol-Myers Squibb (+1,9 Prozent) und Merck & Co. (+1,8 Prozent) deutlich aufgestockt. Berkshire erhöhte außerdem Positionen bei Verizon (+5,3 Prozent), Chevron (+3,1 Prozent) und Kroger (+2 Prozent).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 -1,2 0,12 -0,8 5 Jahre 0,55 -1,8 0,57 19,4 7 Jahre 0,94 -0,7 0,94 28,8 10 Jahre 1,29 -2,4 1,31 37,2 30 Jahre 2,05 -4,0 2,09 40,5

An den US-Anleihemärkten fiel die Rendite zehnjähriger Papiere nach den jüngsten Gewinnen deutlicher zurück - und das trotz gestiegener Erzeugerpreise. Zuletzt hatten steigende Inflationserwartungen die Renditen nach oben getrieben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:23 % YTD EUR/USD 1,2043 -0,0% 1,2045 1,2076 -1,4% EUR/JPY 127,57 +0,0% 127,53 128,06 +1,2% EUR/GBP 0,8699 +0,1% 0,8690 0,8700 -2,6% GBP/USD 1,3847 -0,1% 1,3861 1,3881 +1,3% USD/JPY 105,91 +0,0% 105,88 106,05 +2,6% USD/KRW 1108,70 +0,2% 1106,15 1107,34 +2,1% USD/CNY 6,4580 -0,0% 6,4582 6,4582 -1,1% USD/CNH 6,4475 +0,1% 6,4388 6,4456 -0,9% USD/HKD 7,7525 -0,0% 7,7530 7,7526 0% AUD/USD 0,7752 -0,0% 0,7754 0,7749 +0,7% NZD/USD 0,7182 -0,1% 0,7191 0,7186 -0,0% Bitcoin BTC/USD 52.023,75 -0,2% 52.145,50 50.955,75 +79,1%

Bitcoin setzte seinen Anstieg fort auf das Rekordniveau von über 52.000 Dollar. Erst am Vortag hatte die Kryptowährung zum ersten Mal die Marke von 50.000 Dollar genommen und damit ihren Wert in weniger als zwei Monaten verdoppelt. Immer mehr Finanzdienstleistungsunternehmen ermöglichten ihren Kunden mittlerweile den Handel mit Bitcoin. Zudem laufe der Bitcoin Gold als Inflationsabsicherung immer stärker den Rang ab, hieß es zum ungebremsten Kursanstieg. Der Dollar zeigte derweil Stärke auf breiter Front.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,65 61,14 +0,8% 0,51 +26,8% Brent/ICE 65,03 64,34 +1,1% 0,69 +25,7%

Die anhaltende Kältewelle in den USA stützte die Ölpreise weiter. Laut einem Bericht solle die US-Ölproduktion um 3,5 Millionen Barrel pro Tag gesunken sein, sagte Analyst Warren Patterson von ING. Das erhöhte Preisniveau dürfte mehr Aufmerksamkeit auf die Gruppe Opec+ lenken, wenn sich das Erdölkartell am 4. März treffe, ergänzte der Teilnehmer. Am frühen Nachmittag deutscher Zeit gaben die Preise einen Großteil der Gewinne ab nach Berichten, denen zufolge Saudi-Arabien den Ausstoß ab April erhöhen will. Im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag steigen die Preise wieder deutlicher, nachdem ein US-Branchenverband erneut deutlich niedrigere Ölvorräte für die Vorwoche meldete.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,43 1.776,35 +0,3% +6,08 -6,1% Silber (Spot) 27,20 27,43 -0,8% -0,23 +3,1% Platin (Spot) 1.265,68 1.256,30 +0,7% +9,38 +18,3% Kupfer-Future 3,90 3,82 +2,2% +0,08 +10,9%

Der Goldpreis zeigte sich erneut mit Abgaben. Das Interesse der Anleger am sicheren Hafen Gold sei gering, weil sich die Stimmung an den Finanzmärkten gefestigt habe, sagte Eugen Weinberg, Leiter des Rohstoff-Research der Commerzbank. "Neben der guten Stimmung an den Finanzmärkten haben wir steigende Renditen, die Gold als unverzinsliche Anlage ebenfalls weniger attraktiv machen", ergänzte er.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

February 18, 2021 01:50 ET (06:50 GMT)

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 26. und 27. Januar darin übereingestimmt, dass die sehr niedrigen Zinsen und die Anleihekäufe für die absehbare Zukunft unabdingbar sind, um die Erholung des US-Arbeitsmarkts zu stützen. Während einige Repräsentanten davon ausgingen, dass die Inflation in den kommenden Monaten anziehen dürfte, blieben sie skeptisch, ob der Preisdruck nachhaltig genug sei, um eine straffere Geldpolitik zu rechtfertigen. Einhellige Meinung war, dass die Leitzinsen nahe Null bleiben sollten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen erneut. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen Barrel.

FACEBOOK

will in Australien Verlage und Nutzer daran hindern, Nachrichtenartikel anzuschauen oder mit anderen zu teilen. Mit dem Schritt reagiert das Soziale Netz auf einen Gesetzesvorschlag der Regierung, mit denen diese die Plattformen zum Bezahlen von Zeitungsartikeln zwingen will.

NUTRIEN

Der Düngermittelhersteller hat im vierten Quartal netto 316 Millionen Dollar verdient, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 48 Millionen angefallen war. Der Umsatz stieg auf 4,05 (3,46) Milliarden Dollar. Nutrien will innerhalb eines Jahres 5 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen.

