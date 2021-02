Nach den leichten Verlusten der Vortage notiert der DAX am Donnerstag im frühen Handel zunächst behauptet bei 13.900 Zählern. Frische Impulse sind Mangelware, wenngleich der Dow Jones zur Wochenmitte leicht zulegen konnte und das Fed-Protokoll offenbarte, dass die US-Notenbank in absehbarer Zeit ihre ultralockere Geldpolitik fortsetzen will. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

