DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai zum Wiederstart nur anfangs sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich mit negativem Grundton haben die Börsen in Ostasien am Donnerstag tendiert. Eine Ausnahme machte Schanghai, wo nach einwöchiger Handelspause nach den Neujahrsfeierlichkeiten erstmals wieder gehandelt wurde und der Leitindex um 0,6 Prozent zulegte. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, weil es an den Nachbarbörsen der Region in dieser Zeit unter dem Strich deutlich nach oben ging. Der Schanghai-Composite hatte allerdings fast 2 Prozent fester eröffnet, fiel dann aber kontinuierlich zurück.

In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,2 Prozent ein auf 30.236 Punkte, in Sydney schloss der Index marginal im Plus. Schlusslicht war Seoul (-1,5%) und auch in Hongkong fiel das Minus deutlich aus. Einige Indizes hatten im frühen Handel noch deutlich höher gelegen. Vereinzelt wurde die Schwäche im Verlauf des Handels mit der wackligen Tendenz in Schanghai erklärt. Teilnehmer in Seoul sprachen von Gewinnmitnahmen, die auch schon für den Rücksetzer am Vortag der Hauptgrund gewesen sein dürften.

Westpac und Fortescue nach Quartalsergebnissen gesucht

Händler in Tokio berichteten von schwachen Kursen im Finanzsektor. Kansai Mirai Financial verloren 3,5, Sumitomo Mitsui Financial 2,2 und Mitsubishi UFJ Financial ebenfalls 2,2 Prozent. Im Versicherungssektor büßten Sompo 2,6, Tokio Marine 2,0 und Dai-ichi Life 1,8 Prozent ein. In den USA waren die zuletzt deutlich gestiegenen Anleiherenditen, die positiv für die Finanzbranche sind, am Mittwoch gefallen.

In Sydney schlossen Westpac nach der Vorlage der Erstquartalszahlen 3,1 Prozent fester. In ihrem Sog verbesserten sich ANZ um 2,8 Prozent.

Treasury Wine schossen nach einer Kaufempfehlung durch JP Morgan um rund 17 Prozent nach oben. Für die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue ging es nach einem 66-prozentigen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr und einer Anhebung der Dividende um 1,9 Prozent nach oben.

Ein spektakuläres Debüt erlebt die Aktie von New Horizon Health in Hongkong. Ausgegeben zu 26,66 Hongkong-Dollar stieg der Kurs des auf Krebs-Screening spezialisierten Unternehmens auf über 82 Hongkong-Dollar.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise stiegen weiter. Getrieben wurden sie von der extrem kalten Witterung in Teilen der USA, wo es deswegen auch zu Produktionsausfällen kommt. Außerdem hatte am Vorabend ein US-Branchenverband erneut deutlich niedrigere Ölvorräte für die Vorwoche gemeldet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.885,90 +0,01% +4,54% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.236,09 -0,19% +10,38% 07:00 Kospi (Seoul) 3.086,66 -1,50% +7,42% 07:00 Schanghai-Comp. 3.675,36 +0,55% +5,82% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.704,83 -1,22% +14,22% 09:00 Taiex (Taiwan) 16.424,51 +0,38% +11,48% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.908,34 -0,41% +2,69% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.586,48 -0,55% -1,96% 10:00 BSE (Mumbai) 51.365,26 -0,65% +7,30% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:23 % YTD EUR/USD 1,2039 -0,1% 1,2045 1,2076 -1,4% EUR/JPY 127,50 -0,0% 127,53 128,06 +1,1% EUR/GBP 0,8697 +0,1% 0,8690 0,8700 -2,6% GBP/USD 1,3842 -0,1% 1,3861 1,3881 +1,2% USD/JPY 105,91 +0,0% 105,88 106,05 +2,6% USD/KRW 1108,62 +0,2% 1106,15 1107,34 +2,1% USD/CNY 6,4612 +0,0% 6,4582 6,4582 -1,0% USD/CNH 6,4561 +0,3% 6,4388 6,4456 -0,7% USD/HKD 7,7526 -0,0% 7,7530 7,7526 0% AUD/USD 0,7749 -0,1% 0,7754 0,7749 +0,6% NZD/USD 0,7179 -0,2% 0,7191 0,7186 -0,1% Bitcoin BTC/USD 51.875,75 -0,5% 52.145,50 50.955,75 +78,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,67 61,14 +0,9% 0,53 +26,8% Brent/ICE 65,04 64,34 +1,1% 0,70 +25,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,33 1.776,35 +0,3% +5,98 -6,1% Silber (Spot) 27,19 27,43 -0,8% -0,23 +3,0% Platin (Spot) 1.255,73 1.256,30 -0,0% -0,58 +17,3% Kupfer-Future 3,91 3,82 +2,3% +0,09 +11,0%

