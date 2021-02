DJ EUREX/Bund-Future wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr 1 Tick auf 175,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,26 Prozent und das Tagestief bei 175,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.815 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 12 Ticks auf 212,22 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 134,74 Prozent. Beherrschendes Thema am Markt bleibt die Entwicklung der Renditen an den Anleihemärkten. Die DZ-Bank sieht Stabilisierungstendenzen im Bund-Future. Für das Ausrufen einer Trendwende sei es aber noch zu früh. Die nächsten Unterstützungen liegen bei 174,38 und dann 174,02. Ein Widerstand liegt bei 176,00.

February 18, 2021 02:34 ET (07:34 GMT)

