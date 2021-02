Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist es nach dem Abverkauf der letzten Tage zu einer Erholung gekommen, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld bleibe aber schwierig, denn Sorgen vor einer Rückkehr der Inflation seien weiterhin vorhanden, auch wenn Vertreter der großen Zentralbanken derartige Risiken herunterspielen und keine Zweifel an der Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik aufkommen lassen würden. Auffällig sei die Versteilung der Renditestrukturkurve in Deutschland. Der Spread zwischen 10- und 2-jährigen Bundesanleihen sei mit über 30 Basispunkten auf den höchsten Stand seit knapp einem Jahr gestiegen und die Differenz zwischen 30- und 10-jährigen Renditen weise das höchste Niveau seit Anfang Juni 2020 auf. ...

