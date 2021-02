Unterföhring (ots) - Gut gebacken! Der Auftakt der fünften Staffel von "Das große Promibacken" erzielte am Mittwochabend in SAT.1 einen hervorragenden Marktanteil von 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist der beste Staffelstart bisher.Franziska Knuppe erhielt als erste "Bäckerin der Woche" die rote Schürze. Kein Glück beim Glückskeksbacken: Für Schauspielerin Barbara Wussow ist das Kuchen-Wettbacken bereits vorbei. Franziska Knuppe, Jürgen Milski, Ekaterina Leonova, Pascal Hens, Daniel Boschmann, Mirja du Mont und Luca Hänni backen auch in der nächsten Woche um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck."Das große Promibacken" - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 18.2.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane Maske, Communications & PRNews, Sports, Factual & Fiction, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1163, email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & Editing: Clarissa Schreiner, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191, email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4841440