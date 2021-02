DJ "Clever, wer sich jetzt noch AirCheck G2 TA Kit und EtherScope nXG Kit zum Sonderpreis sichert" - Es ist fix: netAlly erhöht im März die Preise - eudisa mit Last-Minute-Ersparnis bis zu 1590 Euro

Ottobrunn/München (pts009/18.02.2021/08:45) - Wer für seine WLAN-Funkausleuchtung weder Laptops, Tablets, Dongles oder kabelgebundene Messgeräte nutzen möchte, kommt an den netAlly-Geräten nicht vorbei. "Aber netAlly hat gerade angekündigt, bereits ab 1. März 2021 die Preise kräftig zu erhöhen. eudisa bietet daher seinen Kunden noch bis 28.2. eine Last-Minute-Aktion an, um diese WLAN-Messgeräte mit einer Ersparnis von bis zu 1590 Euro zu erwerben", so Ulrich Diehl, Geschäftsführer der eudisa GmbH, den Experten für test & measurement.

eudisa-Highlights von netAlly zum Aktionspreise bis 28.2.2021:

netAlly AirCheck G2 zur WLAN-Funkausleuchtung - Erstes Standalone-WLAN-Messgerät - Akkurate und komplette Heatmaps, für direktes Troubleshooting von WLAN-Problemen - Jederzeit SNR und Noise-Messungen möglich - Troubleshooting-Tool: Auf Knopfdruck voller Überblick über aktuelles WLAN-Geschehen - Keine Betriebssystem-Beschränkung: von überall Zugriff, durch Cloud-Lösung Link-Live - Produkt-Infos: https://www.eudisa.com/de/produkte/wlan-messtechnik/netscout-aircheck/

netAlly EtherScope nXG Kit - Mit einem Gerät Tests für drei Technologien: Kupfer, Glasfaser, WLAN - Neueste WiFi -Technologien inklusive WiFi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) - Android-basiert mit über 250 (!) verfügbaren Apps - Bluetooth und USB-Schnittstellen zur Erkennung und Konfiguration von Geräten - Circa 8 GB interner Speicher und Micro-SD-Card-Slot für Karten mit bis zu 64GB - Unterstützte IEEE-Standards: - Verkabelung: 802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac - PoE: 802.3af/at/bt, Class 0-8 and UPOE - Produkt-Infos: http://www.eudisa.com/de/produkte/wlan-messtechnik/netally-etherscope-nxg/

Die eudisa GmbH in Ottobrunn bei München, ist seit 15 Jahren auf hochwertige Messtechnik spezialisiert und bietet neben zertifizierten Neu- und Gebrauchtgeräten auch Workshops und Webinare zur Aus- und Weiterbildung an.

eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn bei München Telefon: +49-89-904 10 11 - 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com

Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com

