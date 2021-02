Der Batterie-Hersteller Varta AG hat im abgelaufenen Geschäfsjahr einen Umsatz von 870 Mio. Euro erreicht, das entspricht einem Plus von 140 Prozent. Ohne die erstmalig konsolidierte Varta Consumer liegt der Anstieg bei rund 47 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg um 145 Prozent auf 239 Mio. Euro (ohne Consumer-Geschäft + 90 Prozent), so das Unternehmen. Die bereinigte EBITDA-Marge erreicht 27,5 Prozent (Vorjahr: 26,9 Prozent). Der Vorstand habe nun beschlossen, eine Dividende in der Größenordnung von rund 100 Mio. Euro an die Aktionäre auszuschütten, teilt das Unternehmen mit. Der überwiegende Teil entfalle auf eine Sonderdividende, "um das außerordentlich erfolgreiche Geschäftsjahr zu honorieren", wie es heißt. Pro Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...