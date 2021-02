DJ Altmaier und Heil streiten weiter über Lieferkettengesetz - Berichte

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der Einigung auf ein Lieferkettengesetz gibt es offenbar weiter Streit zwischen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Altmaiers Staatssekretär Ulrich Nußbaum schrieb laut Medienberichten in der Sache einen Brandbrief an das Arbeitsministerium, berichteten das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und das Handelsblatt übereinstimmend. In dem Schreiben an Heils Staatssekretär Björn Böhning beklagt sich Nußbaum den Angaben zufolge, dieser habe die Ressortabstimmung über den Gesetzentwurf "entgegen des besprochenen Verfahrens" mit einem Text eingeleitet, "der nicht mit mir konsentiert worden ist".

Zudem wundere er sich, so Nußbaum, dass Böhning "offensichtlich noch vor Abschluss der Ressortabstimmung Verbände und Länder befassen" wolle. Er widerspreche diesem Vorgehen ausdrücklich, schrieb der Wirtschaftsstaatssekretär laut Spiegel, "und gebe zudem nicht mein Einverständnis für die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales". Der Entwurf entspreche zudem in zwei Punkten nicht den Vereinbarungen des Spitzengesprächs, so Nußbaum weiter. Eine Anpassung sei zwingend.

Am Donnerstag hatten sich Altmaier, Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) nach langem Streit geeinigt. Laut Handelsblatt gibt es aber weiter Streit darum, wann Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen Opfer von Menschenrechtsverletzungen vor deutschen Gerichten vertreten können sollen. Laut Referentenentwurf solle das bei einer Verletzung von "überragend wichtigen Rechtspositionen" möglich sein; Altmaier wolle die wichtigen Rechtspositionen dagegen auf Gefahren für Leib und Leben eingegrenzt sehen. Zudem gehe es um die Frage, was Unternehmen tun müssen, wenn sie über Menschenrechtsverletzungen bei mittelbaren Zulieferern informiert werden.

Das Arbeitsministerium erklärte dem Spiegel, man habe "das Schreiben mit Interesse zur Kenntnis genommen". Der Entwurf zum Lieferkettengesetz entspreche laut einem Ministeriumssprecher "der im Rahmen des letzten Gesprächs erfolgten Einigung zwischen den beteiligten Ressorts". Man sei der Auffassung, "dass sich die in dem Schreiben angesprochenen technischen Themen bereits sehr zeitnah auf Fachebene abschließend klären lassen".

