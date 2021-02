DJ CORONA-BLOG/Virologe Stürmer rechnet langfristig mit regelmäßigen Impfungen

Virologe Stürmer rechnet langfristig mit regelmäßigen Impfungen

Der Virologe Martin Stürmer rechnet angesichts der Mutation von Corona-Viren damit, dass sich künftig Menschen regelmäßig gegen Corona impfen lassen sollten. "Ich gehe mal davon aus, dass wir ein ähnliches Schema erleben werden, wie wir es von der klassischen Virus-Grippe kennen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Die vorhandenen Impfstoffe würden auf alle Virusvarianten derzeit gut reagieren. Es könne aber durchaus passieren, dass sich die Varianten weiter entwickelten und es dann in Deutschland eine ungeschützte Population geben könne. Dann müsste neu geimpft werden. Stürmer erwartete, "dass es über kurz oder lang in irgendeiner Form passieren wird". Das kenne man von der Virus-Grippe.

Ifo: Corona-Schulden tragbar für Finanzen der Länder

Die meisten Bundesländer werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu ihrem Schuldenstand von 2019 zurückkehren, unabhängig von der Laufzeit der Kredite. Das haben Berechnungen der Ifo-Niederlassung Dresden gezeigt. "Ausschlaggebend dafür sind meist nicht die Tilgungszahlungen, sondern das Wirtschaftswachstum", sagte Ifo-Forscher Remo Nitschke. "Mit steigender Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren sinken auch die Anteile der Schulden daran." Voraussetzung dafür sei, dass die Wirtschaft schnell wieder im gleichen Maße wächst wie vor der Pandemie. Die Ausgestaltung der Tilgungspläne sollte daher nicht unbedingt auf eine schnelle Rückzahlung der aufgenommenen Kredite abzielen, sondern auch ausreichend Spielraum für eine Stärkung des Wachstums lassen.

Kommunen warnen vor falschen Hoffnungen in Corona-Schnelltests

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Bundesregierung davor gewarnt, bei den kostenlosen Schnelltests falsche Erwartungen in der Bevölkerung zu wecken. Die Menschen sollten nicht glauben, "ab 1. März stünden überall für alle die Schnelltests in großer Zahl zur Verfügung", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Funke-Mediengruppe. "Aus dem Impfstart haben wir gelernt, dass Organisation und Beschaffung sowie Verteilung für viele Millionen Menschen gleichzeitig eine Mammutaufgabe darstellt." Landsberg forderte ein stufenweises Vorgehen. Seien die Tests noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden, sei es sinnvoll, sich zunächst auf Kitas und Schulen zu konzentrieren. Er mahnte zugleich eine schnelle Zulassung der Eigentests an.

Mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages 10.207 (Vorwoche: 10.237) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 534 (666) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 66.698. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg auf 2.360.606. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stagniert bei 57,1 (64,2).

Corona-Lockdown zwingt ein Drittel der Betriebe zu Kurzarbeit

Der aktuelle Corona-Lockdown hat laut einem Zeitungsbericht zu Kurzarbeit in rund einem Drittel der Unternehmen in Deutschland geführt. Im Januar beantragten 31 Prozent der Betriebe die staatlichen Lohnzuschüsse für Kurzarbeit, wie nach Angaben der Augsburger Allgemeinen vom Donnerstag eine Umfrage des Münchner ifo-Instituts ergab. Im Dezember waren es noch 28 Prozent gewesen.

FDP fordert öffentliche Corona-Impfung von Steinmeier und Merkel

Die FDP hat eine rasche Impfung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen das Coronavirus gefordert. Damit könne um Vertrauen in die Impfungen geworben werden, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Theurer der Bild-Zeitung.

UNO drängt auf globalen Impfplan gegen Coronavirus

Die Vereinten Nationen haben bei einer Video-Sitzung der Außenminister des UN-Sicherheitsrates auf einen globalen Impfplan gegen das Coronavirus gedrängt. Gravierende Ungleichheit könnte im Kampf gegen das Virus den ganzen Planeten in Gefahr bringen, betonte UN-Generalsekretär António Guterres. Er äußerte sich alarmiert darüber, dass zehn Nationen bisher 75 Prozent der Dosen verimpft haben - und 130 Länder überhaupt keine. "Wenn man dem Virus erlaubt, sich wie ein Lauffeuer im Globalen Süden zu verbreiten, wird es immer wieder mutieren", warnte Guterres. Neue Varianten könnten so übertragbarer und tödlicher werden und möglicherweise die Wirksamkeit der derzeitigen Impfstoffe gefährden.

Ausgangs- und Kontaktsperre in Flensburg wegen Corona-Lage

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen und der Ausbreitung der britischen Virusvariante gilt in Flensburg ab Samstag eine Ausgangssperre. Diese betreffe die Zeit zwischen 21.00 und 05.00 Uhr, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Außerdem dürften Angehörige eines Hausstandes dann keine anderen Menschen mehr treffen, weder draußen noch drinnen. Zugleich werden laut Günther bisher schon geltende Maßnahmen von der Stadt Flensburg auf das gesamte Kreisgebiet ausgedehnt. Dazu gehörten etwa die Vorschrift, dass nur ein Mensch alleine einkaufen gehen darf, und die Pflicht zum Tragen von Masken auf Spielplätzen. Im ganzen Kreis werden demnach anders als im Rest des Bundeslandes auch die Schulen nicht am 22. Februar wieder öffnen.

EU-Kommission genehmigt Baustein der November- und Dezemberhilfen

Die Europäische Kommission hat einen weiteren Baustein der November- und Dezemberhilfe genehmigt. Ab dem heutigen Mittwoch können laut Bundeswirtschaftsministerium all jene Unternehmen, die bislang noch keinen Antrag auf November- und/oder Dezemberhilfe gestellt haben, Zuschüsse bis zu 2 Millionen Euro beantragen. Ansonsten bleibe es dabei, dass Abschlagszahlungen bis zu 50.000 Euro automatisch nach Beantragung fließen. Unmittelbar danach werde der Antrag von den Bundesländern im regulären Antrags- und Auszahlungsverfahren weiterbearbeitet, so das Ministerium.

DGB warnt wegen sinkender Löhne vor Einbruch der Binnenkonjunktur

Angesichts sinkender Löhne aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben die Gewerkschaften vor weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt gewarnt. Neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach im vergangenen Jahr erstmals seit 2007 die Nominallöhne zurückgegangen sind, bezeichnete DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell gegenüber der Funke-Mediengruppe als "bittere Nachrichten". Zugleich forderte er Maßnahmen, "damit die Binnenkonjunktur als wichtigste Stütze der Wirtschaft nicht auch noch einbricht". Der Chef des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituts IMK, Sebastian Dullien, sprach sich angesichts der gesunkenen Reallöhne gegen eine übermäßige Lohnzurückhaltung bei den Tarifverhandlungen aus. "Lohneinkommen sind eine wichtige Nachfragekomponente", betonte er. Werde dies beachtet, stehe einer konsumgetriebenen Erholung nichts im Wege.

Brüssel fördert Erforschung von Corona-Mutationen

Die EU-Kommission will mit Mitteln aus dem Gemeinschaftshaushalt die Erforschung und Beobachtung von Corona-Mutationen fördern. Die EU-Länder sollen nach Angaben der Brüsseler Behörde mindestens 75 Millionen Euro für den Aufbau von Test-Kapazitäten erhalten. 150 Millionen Euro sind zudem für für Forschung und den wissenschaftlichen Austausch vorgesehen. "Neue Varianten des Virus entwickeln sich schnell und wir müssen unsere Antwort darauf noch schneller anpassen", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihre Behörde strebt demnach an, dass mindestens 5 Prozent aller positiven Corona-Tests genomsequenziert werden, um die Verbreitung neuer Varianten im Blick zu haben. Brüssel will außerdem eng mit den Impfstoffherstellern kooperieren, um die Wirksamkeit ihrer Vakzine zu gewährleisten.

Söder will sich bei nächsten Öffnungsschritten nicht festlegen

CSU-Chef Markus Söder hat in seiner Rede zum Politischen Aschermittwoch die vorsichtige Corona-Politik trotz fallender Infektionszahlen verteidigt. Er könne wegen der Ungewissheit über Ausbreitung der Mutationen nicht sagen, wann weitere Öffnungen möglich seien und ob Urlaub an Ostern wieder denkbar sei. Der Einzelhandel werde geöffnet werden, wenn die Inzidenz bei 35 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohnern sei. Das könne Mitte März möglich sein, aber die Lage sei wegen der Mutationen unsicher

