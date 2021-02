Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer entwickelten sich im Januar uneinheitlich mit deutlichen Gewinnen in Asien und Verlusten in Osteuropa und Lateinamerika, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced-Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...