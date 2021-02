Der französische Handelskonzern Carrefour (ISIN: FR0000120172) will eine Dividende von 0,48 Euro in bar ausschütten. Im Vorjahr wurde die Ausschüttung von 0,46 Euro auf 0,23 Euro halbiert. Damit wird die Dividende nun wieder um knapp 109 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,00 Euro entspricht die geplante Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von 3,20 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 21. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...