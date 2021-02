FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.02.2021 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES AVIVA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 420 (346) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 850 (865) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4000 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 3700 (3900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN INITIATES ASHTEAD GROUP WITH 'BUY' - TARGET 5100 PENCE - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6037 (5882) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (6400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAGE PRICE TARGET TO 830 (780) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 500 (510) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 700 (710) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS TCS GROUP PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1060) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES DERWENT LONDON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3500 (3400) PENCE - LIBERUM RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES SSP GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 350 PENCE - PEEL HUNT CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 690 (720) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5715 (5950) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6940 (7120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5800 (5500) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

