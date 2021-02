München (ots) - Zum ersten Mal sind die grünen, superstarken und gut gelaunten Müllhalden-Bewohner auf der Kinoleinwand zu sehen! Mit DIE OLCHIS - WILLKOMMEN IN SCHMUDDELFING können sich kleine und große Zuschauer auf die fröhlich-faule und fliegenumschwirrte Familie freuen, die mit ihren muffelfurzcoolen Abenteuern schon Generationen von Kindern begeistert hat!Sie sind grün und sie lieben Müll: Die Olchis sind superstarke, gut gelaunte Wesen, die am liebsten im Schlamm baden - und sich dabei pudelwohl fühlen! Als die Olchi-Familie ein neues Zuhause sucht, landet sie mit ihrem fliegenden Drachen Feuerstuhl in Schmuddelfing, einem hübsch-beschaulichen Örtchen - jedoch mit einer großen, stinkenden Müllhalde. Hier tüftelt der elfjährige Max gemeinsam mit dem genial-verrückten Professor Brausewein und dessen Nichte Lotta an einer Maschine, dem Destinkomaten, der den Müllgestank aufsaugen und neutralisieren soll - aber noch nicht so richtig gut funktioniert. Als Max die Olchis auf der Müllhalde trifft, wird ihm sofort klar, dass sie die perfekte Lösung sind: Sie essen Müll! Und für die Olchis ist die Müllhalde von Schmuddelfing das am herrlichsten stinkende Örtchen, das sie je gesehen und gerochen haben! Alles wäre in Ordnung, wenn es nicht noch die Pläne des skrupellosen Bauunternehmers Hammer gäbe: Er will die Müllhalde durch einen Wellness-Tempel ersetzen. Müssen die Olchis nun wieder weiterziehen? Kurzerhand tun Max und Lotta sich mit den Olchi-Kindern zusammen und schmieden einen Plan, um den Bösewicht aufzuhalten.DIE OLCHIS - WILLKOMMEN IN SCHMUDDELFING ist fabelhaftes Family-Entertainment mit den fröhlich-faulen, fliegenumschwirrten Müllhalden-Bewohnern, die mit ihren muffelfurzcoolen Abenteuern schon Generationen von Kindern begeistert haben. Die zahlreichen Bücher rund um die beliebten Figuren von Erfolgsautor Erhard Dietl wurden in 13 Sprachen übersetzt und verkauften sich fünf Millionen Mal.Im ersten Kinoabenteuer der lustigen grünen Wesen retten die Olchi-Kinder gemeinsam mit ihren Freunden Max und Lotta ihr neues Müllhalden-Heim. Als prominente Synchronsprecher leihen Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale "Olchi-Mama" und "Olchi-Papa" ihre Stimmen. Der Titelsong "Ein neuer Freund" kommt von einer deutschen Hip-Hop-Legende: Der bekannte Rapper Das Bo performt den Song gemeinsam mit Fayzen. Jens Møller ("Lego Star Wars", "Mullewapp") und Toby Genkel ("Yakari - Der Kinofilm", "Ooops! Die Arche ist weg...") führten Regie bei dem Animations-Leinwandspaß für die ganze Familie. Produziert wurde DIE OLCHIS - WILLKOMMEN IN SCHMUDDELFING von WunderWerk in Koproduktion mit dem Verlag Friedrich Oetinger, LEONINE Studios sowie dem ZDF. Der Film wurde gefördert von Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, HessenFilm und Medien, FFA Filmförderungsanstalt und Deutscher Filmförderfonds.Pressekontakt:Print/Radio/TV:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia Pantke,Tel: +49 (0)40 - 514 01 168E-Mail: presse@daspressebuero.comOnline PR:VollkontaktAnselm KlumppTel: +49 (0)40 5247231-42E-Mail: anselm.klumpp@vollkontakt.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/4841722