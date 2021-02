Anlagefonds haben sich vor allem seit den 90er-Jahren zu einer attraktiven Investitionsform am Markt etabliert.Schwyz - Seit 2015 bietet die Schwyzer Kantonalbank ihren Kundinnen und Kunden hauseigene Anlagefonds an. In den letzten sechs Jahren wurde die Palette der SZKB-Fonds stetig ausgebaut und damit breiter und vielfältiger. Die Resonanz auf Kundenseite war seit Anbeginn beachtlich. Ende Januar dieses Jahres wurden erstmals mehr als CHF 1 Mrd. in den hauseigenen Fonds verwaltet - ein Vertrauensbeweis...

Den vollständigen Artikel lesen ...