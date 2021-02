Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 21. Februar 2021, 17.55 UhrZDF.reportageWir machen weiter - trotz Corona!Arbeit mit AbstandFilm von Matthias Ebel und Florian SchneiderOb in der Arbeitswelt oder in den Familien, ob Alt oder Jung: Corona hält Deutschland im Griff und stellt alle vor schwierige Herausforderungen. Unser Alltag hat sich drastisch verändert.Es ist nicht nur die Angst vor der Krankheit, die unser Leben einschränkt. Es ist die Sorge der Menschen vor Arbeitslosigkeit, finanziellem Absturz und Einsamkeit. Seit Anfang 2020 bestimmt Corona die Schlagzeilen. Es hat unser Leben geprägt.Viele Selbstständige gehen neue Wege, versuchen, ihre Betriebe so gut es geht aufrechtzuerhalten, so wie Schuster Jürgen Bootz. In seiner Heidelberger Schuhmacherwerkstatt werden seit 1949 Schuhe repariert. Bootz hat das Traditionsgeschäft 1996 übernommen. Zwar trägt man im Homeoffice keine Schuhe, die meisten Kunden blieben ihm trotzdem treu. Um direkten Kontakt zu vermeiden, stellen sie ihre Schuhe nun draußen im Hof ab. Dort können sie kurze Zeit später repariert wieder abgeholt werden. Für Stammkunden schwingt sich Bootz auf sein Fahrrad und bringt die neu besohlten Schuhe bis an die Haustür: eine neue Art der Kundenpflege.Gute Ideen sind gefragt: Vor allem die kleinen Geschäfte in den Innenstädten bangen um ihre Existenz. Anne H. besitzt eine Mode-Boutique in Bonn. Seit Mitte Dezember 2020 ist ihr Laden wegen des zweiten Lockdowns geschlossen. Vor allem der Verlust des Weihnachtsgeschäfts bedeutet für sie große finanzielle Einbußen. Um das Minus der letzten zwei Monate ein wenig auszugleichen, versucht sie, ihre Winterware über ein "Online-Event" an die Kundinnen zu bringen: Zwei Freundinnen präsentieren die Kollektion. Eine Stunde lang ist Anne live im Internet - und hofft auf kauffreudige Zuschauerinnen.Vor Corona ist Frauke C. noch regelmäßig um die Welt geflogen - doch seit März 2020 ist sie in Kurzarbeit. Für die Flugbegleiterin aus Hanau eine völlig neue Situation: "Da ging's von heute auf morgen von mehr oder weniger 100 auf null, für viele von uns." Doch die 40-Jährige wollte nicht tatenlos zu Hause sitzen. Sie hat sich einen Minijob in einer Bäckerei gesucht. Der Kontakt mit den Kunden, kurze Gespräche, freundliche Worte - der Laden in der Nachbarschaft ersetzt Frauke im Moment die große weite Welt.Die "ZDF.reportage" besucht Menschen, die der Krise trotzen, und zeigt Geschichten aus einem ungewöhnlichen Jahr, das vielen Menschen große berufliche und private Veränderungen beschert hat.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4841837