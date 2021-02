Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zeigt sich in dieser Woche mit einer Handelsspanne von über 120 Basispunkten sehr volatil, so die Börse Stuttgart.Am Montag habe er sein bisheriges Wochenhoch von 175,70 Prozentpunkten erreicht - sei jedoch bis Dienstagabend auf ein Niveau von 174,49 Prozentpunkten abgesackt. Bis Donnerstag habe sich der Euro-Bund-Future leicht erholen können und notiere am Morgen bei knapp über 175 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,36%. In der Vorwoche habe die Rendite mit -0,44% deutlich tiefer gelegen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe habe im Vergleich zur Vorwoche um 10 Basispunkte auf 0,13% kräftig zulegen können. (18.02.2021/alc/a/a) ...

