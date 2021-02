Der Keramikspezialist Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231; WKN: 765723) hat für das Geschäftsjahr 2020 einen Erlösrückgang von knapp 4 % auf 801 Millionen Euro vermeldet. An der Börse reagierte die Aktie in einer ersten Reaktion dennoch leicht positiv auf das jüngste Zahlenwerk, da die Firma nach einem Corona-bedingten deutlichen Geschäftseinbruch im Frühjahr im zweiten Halbjahr operativ wieder deutlich Gas gegeben hat und einen wesentlichen Teil des Umsatzverlustes aufholen konnte. Auch wenn sich der Nettogewinn von 79,4 Millionen Euro auf 22,9 Millionen Euro reduzierte, da im Vorjahr ein erheblicher einmaliger Sonderertrag durch einen Immobilienverkauf generiert wurde, so schnitt die Firma gemessen an der Entwicklung beim operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern keinesfalls schwach ab. Denn bei dieser Kennziffer legten die Saarländer von 49,5 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 49,7 Millionen Euro zu.

