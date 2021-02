Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie dem Pharma- und Laborausrüster Sartorius einen wahren Auftragsboom beschert. Wie bereits bekannt zog der Auftragseingang um fast die Hälfte an. Um die steigende Nachfrage weiterhin bedienen zu können, investiert der MDAX-Konzern nun einen dreistelligen Millionenbetrag in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten.Sartorius will im laufenden Jahr 400 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...