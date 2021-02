DJ MARKT USA/Wall Street zunächst etwas leichter erwartet

Trotz sinkender Rentenrenditen signalisiert der US-Aktienterminmarkt am Donnerstag etwas leichtere Kurse zur Eröffnung am Kassamarkt. Die zuletzt gestiegenen Renditen bei Anleihen hatten die Wall Street jüngst belastet. Besonders Technologiewerte reagieren äußerst sensibel auf die Entwicklung am Rentenmarkt, weil Technologieunternehmen oft einen höheren Fremdkapitalbedarf aufweisen.

Am Vortag hatte die Wall Street neue Rekorde markiert, dann aber nach unten abgedreht. Neben der Inflationsentwicklung werden die Renditen ganz entscheidend von der Geldpolitik gesteuert. Zwar hatte das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank die lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit bekräftigt, doch könnten neue Daten die Erwartungshaltung der Investoren nachjustieren. Veröffentlicht werden neben dem Philadelphia-Fed-Index die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Import- und Exportpreise könnten Fingerzeige zur Inflationsentwicklung liefern.

"Bei den Renditen wird es etwas mehr Druck nach oben geben", sagt Makrostratege Bastien Drut von CPR Asset Management. Aber diese Entwicklung werde nicht sehr belastend für den Technologiesektor am Aktienmarkt ausfallen. Händler bleiben aber auch sonst für den US-Aktienmarkt positiv gestimmt. Einen Grund liefert die überraschend positiv verlaufene Berichtssaison. Unten den 500 Werten im S&P-500 haben bereits 400 Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. 80 Prozent unter ihnen haben die Markterwartungen geschlagen. Zudem stützten die laufende Impfkampagne und das Gestalt annehmende Konjunkturpaket der US-Regierung, heißt es.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2021 06:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.