Daimler hakt die Corona-Pandemie weitgehend ab und setzt sich wieder deutlich größere Ziele.Schon für das laufende Jahr stellte Vorstandschef Ola Källenius am Donnerstag wieder die Renditen in Aussicht, die die Aktionäre des Auto- und Lastwagenbauers jahrelang gewohnt waren - bevor die hohen Kosten für den Einstieg in die Elektromobilität und vor allem auch die teuren Diesel-Altlasten noch vor Corona den Gewinn in den Keller trieben.Die Aktie des DAX-Konzerns liegt via XETRA zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...