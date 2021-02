DJ Ökostrombranche verärgert über Ausschluss aus Altmaiers Ladesäulen-Treffen

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Spitzentreffen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Frage möglicher Zwangsabschaltungen von Elektroladesäulen wird Kritik der Ökostromlobby laut. Die beiden Spitzenverbände - der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) - beschweren sich in einem Brief an Altmaier, dass sie bislang nicht zu dem Termin eingeladen seien. Dabei hätten die Verbände "vergleichbare Sorgen" wie der Wirtschaftsminister bei diesem Thema und könnten diese "auch energiewirtschaftlich gut begründen".

Laut dem Schreiben vom Dienstag, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte, seien bei dem Treffen "insbesondere die Interessen der Verteilnetzbetreiber vertreten". Zu diesen Interessenvertretern gehören etwa der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), für die Autoindustrie soll der Verband der Automobilindustrie (VDA) teilnehmen. Ziel des nicht-öffentlichen Gesprächs zur Mittagszeit ist es, den Streit um die sogenannte Spitzenglättung zu schlichten.

Die Versorger fordern danach, in verbrauchsstarken Zeiten eine Überlastung des Netzes abwenden zu können, indem sie Besitzern von Elektroautos Zwangsladepausen von bis zu zwei Stunden Dauer täglich verordnen dürfen. Dies war in einem Referentenentwurf für das sogenannte Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen-Gesetz vorgesehen, den Altmaier Mitte Januar nach heftiger Kritik der Autoindustrie jedoch überraschend zurückgezogen hatte. Der VDA fürchtete, die Pläne könnten den Markthochlauf der Elektromobilität behindern.

Greenpeace Energy nennt "Kungel-Runden" ein "Unding"

Die Ökostrom-Verbände BEE und bne argumentieren, eine Flexibilisierung des Stromverbrauchs könne bei richtiger Ausgestaltung die Kosteneffizienz und die Versorgungssicherheit verbessern. "Dies betrifft jedoch nicht nur die Verteilnetze, sondern die Sektorenkopplung und marktliche Steuerung der Verbrauchseinrichtungen insgesamt", so das Schreiben. Daher sollten auch die Akteure der Erneuerbaren und der progressiven Energiewirtschaft "frühzeitig und angemessen beteiligt werden", so die Forderung.

Der Versorger Greenpeace Energy nannte den Ausschluss der Branche gar "ein Unding". "Demokratie braucht transparente Verfahren, statt kleiner, interessengetriebener Kungel-Runden mit dem Bundeswirtschaftsminister", erklärte Kommunikationschef Marcel Keiffenheim. Am Gesetzesentwurf zur Spitzenlastglättung sei mehr als zwei Jahre gearbeitet worden. "Doch am Ende nutzte die Automobilindustrie ihren politischen Einfluss, um diesen Prozess komplett zu stoppen - und die Zuarbeit zahlreicher darin involvierter Stakeholder damit zunichte zu machen", so Keiffenheim.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2021 06:44 ET (11:44 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.