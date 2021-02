Im direkten Vergleich zu Silber waren die vergangenen Handelstage bei Gold äußerst ernüchternd. Seit dem Bewegungstief am 20. November konnte das edle Metall nur magere 1 % hinzugewinnen. Silber schoss im gleichen Zeitabschnitt hingegen auf sagenhafte 24 % gen Norden! Wie geht es weiter? Nach dem vorangegangenen Abwärtsimpuls befindet sich Gold (XAU/USD) an der seit Ende November bestehenden Konsolidierungszone. Aktuell ist eine Erschöpfung des laufenden Bewegungsfraktals zu erkennen, was eine entsprechende ...

