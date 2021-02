"VoiceFAQs" für alle Kunden, die lieber anrufen statt im Web nachzusehen.Frankfurt - Das kennt beinahe jedes Unternehmen: Kunden und Interessenten rufen an, um Fragen zu stellen, die sie sich mit einem Blick auf die Webseite der Firma selbst beantworten könnten. Die meisten Unternehmen haben nämlich viel Zeit und Geld investiert, um die FAQs (frequently asked questions), also die am häufigsten gestellten Fragen, im Internet zu beantworten. Abhilfe schafft ein neuer...

Den vollständigen Artikel lesen ...