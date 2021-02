Die Anleger scheinen am Donnerstag hin und hergerissen zu sein. Entsprechend notiert der deutsche Leitindex auch nahezu unverändert bei knapp unter 14.000 Punkten. Gute Zahlen konnte Daimler vorlegen und setzt sich am Vormittag an die DAX-Spitze; ganz anders sieht es beim Flugzeug-Zulieferer MTU aus, der ungleich schlechtere Zahlen präsentierte und entsprechend am unteren DAX-Ende notiert. Im MDAX sorgen außerdem thyssenkrupp mit der Absage des Stahl-Deals mit Liberty Steel sowie Varta für Aufsehen. ...

