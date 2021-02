Die schwedische Agria Tierversicherung will in diesem Jahr in den deutschen Markt einsteigen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll die Einstellung von Mitarbeitern und die Anbindung von Vermittlern ab März erfolgen. Sitz der deutschen Niederlassung wird Düsseldorf sein. Der 1890 gegründete schwedische Tierversicherer Agria startet in diesem Jahr auf dem deutschen Markt. Mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen versicherten Tieren zählt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den führenden Anbietern ...

