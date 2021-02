1. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA0NRK) Kein verbrieftes Derivat wird an der Euwax häufiger gehandelt als ein Knock-out-Call auf Varta. Dabei zeigt sich laut unserem Händler ein gemischtes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. Varta hatte sich für das Wachstum im laufenden Jahr vorsichtig gezeigt: Man rechne mit einem Umsatz von 940 Millionen Euro - weniger, also von Analysten erwartet. 2. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY) Den vierten Tag in Folge kaufen die Stuttgarter Anleger einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...