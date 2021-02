VILNIUS (dpa-AFX) - Die litauischen Streitkräfte haben im Zuge eines Rüstungsgeschäfts 15 Speziallastwagen vom Autokonzern Daimler erhalten. Die Fahrzeuge des Typs Mercedes Benz Arocs seien der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes übergeben werden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Donnerstag mit. Die Lieferung der noch ausstehenden zehn weiteren Lastwagen aus dem Anfang 2020 geschlossenen Kaufvertrag soll bis Jahresende erfolgen. Sie sollen für militärische Logistikoperationen eingesetzt werden, hieß es in der Mitteilung.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und sorgt sich angesichts der Ukrainekrise um seine Sicherheit. Der Baltenstaat rüstet seine Streitkräfte daher massiv auf. Der Nato-Partner Deutschland hat dabei eine Schlüsselfunktion. Zur Erneuerung ihres Fuhrparks hatte die litauische Armee zuvor bereits Unimogs vom Typ U 500 und Sattelzugmaschinen vom Typ Zetros 3643 von Daimler bezogen./awe/DP/fba