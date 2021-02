Berlin - 27 Prozent der befragten Bürger planen in diesem Frühjahr oder Sommer eine Urlaubsreise innerhalb Deutschlands. 13 Prozent der Befragten wollen ins Ausland fahren und weitere 15 Prozent beabsichtigen, im In- und Ausland Urlaub zu machen, ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv.



39 Prozent wollen demnach in diesem Frühjahr oder Sommer nicht verreisen. 25 Prozent derjenigen, die eine Reise innerhalb Deutschlands planen, gaben in der Befragung an, diese schon gebucht zu haben oder jetzt schon buchen zu wollen. Von denjenigen Befragten, die beabsichtigen ins Ausland zu reisen, haben 34 Prozent ihren Auslandsurlaub schon gebucht bzw. möchten ihn jetzt schon buchen. Die meisten (73 Prozent bei einer Deutschlandreise bzw. 66 Prozent bei einer Auslandsreise) wollen lieber noch abwarten, bis etwa klar ist, welche Reiseregelungen bis dahin gelten.



Gut die Hälfte der befragten Bundesbürger (54 Prozent) fände es in Ordnung, wenn manche Reisen, etwa Reisen in bestimmte Länder oder Flugreisen, sobald der Impfstoff für alle zur Verfügung steht, nur für Leute möglich sind, die gegen Corona geimpft wurden. 43 Prozent fänden solche Unterschiede zwischen Geimpften und Nichtgeimpften nicht in Ordnung. Für die Erhebung befragte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL am 16. und 17. Februar 2021 insgesamt 1.012 Menschen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de