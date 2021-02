An der Wall Street bleibt die Stimmung unter den Anlegern am Donnerstag angespannt.New York - An der Wall Street bleibt die Stimmung unter den Anlegern am Donnerstag angespannt. Im Mittelpunkt standen enttäuschende Walmart-Zahlen sowie die anhaltende Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,57 Prozent auf 31'432,48 Punkte. Er blieb damit aber im Rahmen seiner Schwankungsspanne am Vortag, als er sich mit Mühe ins Plus rettete...

