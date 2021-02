ROM (dpa-AFX) - Einen Tag nach der ersten Regierungserklärung von Ministerpräsident Mario Draghi im Parlament hat das Verteidigungsministerium in Rom den verstärkten Einsatz des Militärs beim Impfen gegen Corona zugesichert. "Jede verfügbare Ressource muss mobilisiert werden, um die aktuelle Situation zu überwinden und den Kampf gegen Covid zu gewinnen", sagte Verteidigungsminister Lorenzo Guerini am Donnerstag. Draghi hatte am Mittwoch eine Beschleunigung der Impfkampagne angekündigt. Die italienischen Streitkräfte haben auch schon zuvor bei Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geholfen./pky/DP/fba