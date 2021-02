Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Legal & General Investment Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem L&G ESG Green Bond UCITS ETF - Dist (ISIN IE00BMYDMD58/ WKN A2QMAM) würden Anleger an der Wertentwicklung von Green Bonds aus Industrie- und Entwicklungsländern partizipieren, die von einzelnen Staaten, supranationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben würden und in Euro, US-Dollar oder Britischem Pfund denominiert seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...