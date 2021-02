FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7,25 Euro belassen. Die Zweifel der Finanzaufsicht Bafin an der Richtigkeit einer Milliardenabschreibung von K+S werde ein besseres fundamentales Umfeld für den Konzern wohl bis auf weiteres in den Hintergrund drängen und den Aktienkurs entsprechend belasten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 11:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 12:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

K+S-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de