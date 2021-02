18.02. 15:01: Wie Daimlers Vorständin Britta Seeger Mercedes-Käufer von der E-Mobilität überzeugen soll - und dabei gewagte Versprechen machtDaimler trennt sich von der Lastwagen- und Bussparte und möchte nun in den Feldern Elektromobilität, autonomes Fahren und KI aufholen.>> Artikel lesen 18.02. 14:52: Investor gesucht: Wie die insolvente Modekette Adler jetzt ums Überleben kämpftDie Modekette Adler ist insolvent. Die Auswirkungen des Lockdowns seien extrem - die Kette will sich erholen, mithilfe neuer Investoren.>> Artikel lesen 18.02. 13:23: E-Autos: Zum ersten Mal überholt VW Tesla bei den Verkaufszahlen - und das könnte sogar so bleibenIm vierten Quartal 2020 verkaufte VW zum ersten Mal mehr ...

