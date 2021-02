TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (Call 8.30 h Presse, 14.00 Call Analysten) 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

08:30 DEU: Leifheit, Jahreszahlen

10:00 DEU: Metro Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Online-Pk zum Jahresauftakt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Hermes, Jahreszahlen

ITA: Eni, Jahreszahlen sowie Stratgie Update 2021-2024 NLD: Besi (BE Semiconductor), Jahreszahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/21

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 01/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Leistungsbilanz 12/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorab) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/21

EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Estland

EUR: Moody's Ratingergebnis Island

EUR: Fitch Ratingergebnis Luxemburg, Türkei

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:30 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Lothar Wieler (Präsident Robert Koch-Institut), Klaus Holetschek (CSU, Vorsitzender Länder-Gesundheitsministerkonferenz aus Bayern) zur Corona-Lage im Lockdown + Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern 10:00 DEU: Online-Pk "WeShare", dem Carsharing-Programm von Volkswagen, zum Ausbau des Angebots in Hamburg. Gesprächspartner sind Philipp Reth, CEO von WeShare, Ralf Brandstätter, CEO der Kernmarke Volkswagen PKW, und Verkehrssenator Anjes Tjarks. 10:00 DEU: Online-Tarifverhandlungen der IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie in Thüringen 11:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss befragt Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup. Der Ausschuss untersucht die Termin- und Kostenprobleme beim Bau des neuen Hauptstadtflughafens nach der geplatzten Eröffnung 2012. 15:00 DEU: G7-Gipfel und Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel 16:00 Pk Angela Merkel im Anschluss an die Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7 16:00 Beginn Münchner Sicherheitskonferenz (bis ca. 1900), anschließend folgende Redner: 16:15 Guterres

16:35 Gates/Tedros

17:15 Biden

17:30 Merkel

17:45 Macron

18:00 von der Leyen und Michel

18:25 Stoltenberg

18:45 Kerry

19:00 Johnson

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi