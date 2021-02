DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 18. Februar 2021. Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) ("Asante" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ein Diamantbohrgerät von Toomahit Drilling am Projektstandort eingetroffen ist und ein Programm mit ungefähr 300 Metern an HQ-Kernbohrungen in drei Löchern absolvieren wird.

Diese Löcher sollen die mineralisierte Zone Kubi Main in Tiefen von 30 bis 120 Metern ab Erdoberfläche durchteufen und lange Mineralisierungsabschnitte für Untersuchungszwecke liefern. Vorherige Bohrungen in diesem Abschnitt haben gezeigt, dass sich die Mineralisierung nahezu senkrecht von der Oberfläche bis in Tiefen von 400 Metern erstreckt.

Die Bohrlöcher und -kerne werden vermessen, um die geophysikalische Signatur der Goldmineralisierung zu ermitteln. Dabei sollen die magnetische Suszeptibilität, die spezifische Dichte, die IP-Signatur und der scheinbare spezifische Widerstand gemessen werden. Diese Informationen werden zur Feinabstimmung unseres dreidimensionalen Modells der Goldlagerstätte bei Kubi Main verwendet und die Suche nach einer zusätzlichen Goldmineralisierung in der Tiefe und anderenorts im Konzessionsgebiet unterstützen. Ausgewählte Bohrkerne werden Druckfestigkeitstests (die für Abbau- und Verarbeitungszwecke erforderlich sind) unterzogen und für die Analyse, metallurgische Untersuchungen, geologische und strukturelle Protokollierungen sowie für die Lagerung und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollzwecke halbiert und geviertelt.

Das Unternehmen gibt ferner die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen mechanischen Schürf-/Schneckenbohrprogramms in der Zone Kubi 513 bekannt, die sich 1,2 Kilometer südwestlich der Goldlagerstätte Kubi Main befindet. Insgesamt 737 Proben wurden aus 11 Schürfgräben mit einer Gesamtlänge von 436 Metern entnommen. Ziel des Programms war es, zu ermitteln, ob in den Böden oberhalb früherer Bohrergebnisse von 4,8 Metern mit 3,76 g/t Gold, 8 Metern mit 3,68 g/t Gold und 1,0 Meter mit 15,3 g/t Gold eine bedeutende Goldmineralisierung vorliegt.

Die Ergebnisse der Schürfgrabungen waren im Allgemeinen enttäuschend und wiesen auf eine Erschöpfung des Goldes im Laterit und Saprolith oberhalb der Gebiete mit einer bekannten Goldmineralisierung hin, was in tropischen Witterungsumgebungen wie in Teilen Ghanas passieren kann. Das aktuell beste Ergebnis von 4,0 Metern mit 1,88 g/t Gold im nördlichsten Schürfgraben TR20-02 legt jedoch nahe, dass die Zone Kubi 513 nun auf eine Streichlänge von 700 Metern erweitert wurde und weiterhin für eine Erweiterung nach Norden offen ist. TR20-02 befindet sich in Streichrichtung, 115 Meter weiter nördlich, des bislang nördlichsten Bohrlochs KV-09-517 (4,8 Meter mit 3,76 g/t Gold). Positiv anzumerken ist, dass die Zone Kubi 513 durch die Bohrung von geophysikalischen VLFEM-Bodenanomalien entdeckt wurde. Dies deutet darauf hin, dass große Teile des Konzessionsgebiets Kubi, die nur durch Schneckenbohrungen bewertet wurden, noch weitgehend unerprobt sind und durch geophysikalische Verfahren mit größerer Tiefendurchdringung neu erkundet werden müssen.

"Douglas R. MacQuarrie"

President und CEO

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, dem President und CEO des Unternehmens, überprüft, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist. Alle Proben wurden mittels Brandprobe AA auf Gold analysiert; eine 50-Gramm-Probencharge wurde bei SGS Laboratory Services GH. Ltd. in Tarkwa, Ghana, durchgeführt.

Über Asante Gold Corporation

Asante hat Pläne bekannt gegeben, seine Aktien an der ghanaischen Börse ebenfalls zu listen, und entwickelt sein Kubi-Goldminenprojekt weiter bis zur Produktion. Asante untersucht auch seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel: +1 604-558-1134; E-Mail: douglas@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Unternehmensentwicklung, E-Mail: valentina@asantegold.com

Doreen Kent, Informationsstelle für Aktionäre, Tel: +1 604-948-9450; E-Mail: d.kent@eastlink.ca

