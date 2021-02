Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Abgaben aus dem Handel gegangen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Abgaben aus dem Handel gegangen. Bis am frühen Nachmittag war nicht klar, wohin die Reise hingehen soll, doch dann drückten aufflammende Inflations- und Konjunktursorgen die Aktien weltweit gen Süden. Die Kursverluste der Credit Suisse und Nestlé belasteten nach Vorlage von Jahreszahlen den Leitindex SMI noch zusätzlich.

