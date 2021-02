Frauenfeld TG (ots) - Der Verwaltungsrat der Admicasa Holding AG hat den erfahrenen Baumanagement-Fachmann Markus von Gunten in die Geschäftsleitung gewählt. Markus von Gunten ist mit seiner Beteiligung von rund 33% einer der Ankeraktionäre der Admicasa Holding AG. Beat Langenbach, Delegierter des Verwaltungsrats, sieht in der Erweiterung der Geschäftsleitung wichtige Vorteile für das Unternehmen: "Für eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung ist es äusserst wertvoll, einen so erfahrenen Fachmann wie Markus von Gunten auch in die Geschäftsleitung einbinden zu können". Von Gunten übernimmt seine Tätigkeit in der Geschäftsleitung per 1. März 2021.Admicasa Holding AGwww.admicasa-holding.chDie Admicasa Holding AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Frauenfeld, Kanton Thurgau. Die Geschäftsaktivitäten der konsolidierten Tochtergesellschaften Admicasa Verwaltung AG, Admicasa Management AG, Admicasa Totalunternehmung AG, Etzel Immobilien AG und von Gunten Baumanagement AG fokussieren insbesondere auf die Deutschschweiz. Das Segment "Verwaltung" beinhaltet die administrative und technische Bewirtschaftung von Renditeobjekten, Stockwerk- und Miteigentum, die Erstvermietung von Objekten sowie die Begleitung und Durchführung von Immobilientransaktionen. Das Segment "Management" beinhaltet Dienstleistungen im Rahmen der Geschäftsführung im Mandatsverhältnis für Drittkunden sowie diverse Dienstleistungen im Rahmen des Managements eines Immobilienportfolios, der Immobilienberatung und der Vermittlung von Objekten und Kapital. Das Segment "Bau" beinhaltet das Baumanagement sowie den Betrieb eines Total- und Generalunternehmens. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker ADMI, Valor 32440249, ISIN CH0324402491.Pressekontakt:Christoph Bruhin, Chief Financial Officerchristoph.bruhin@admicasa.chT: +41 (0)58 521 05 59Original-Content von: Admicasa Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100078802/100865529