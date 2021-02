Die EU erzeugt 2,5% weniger Obst und Gemüse im Vergleich zu 2018. Im Jahr 2019 belief sich die Produktion in der EU auf 166,3 Millionen Tonnen, so die neusten zusammengefassten Daten von der FAO für 2019. Während die Produktion in Deutschland und den Niederlanden wächst, war in Spanien, Italien und Frankreich, die führenden Erzeuger auf EU-Ebene, ein Rückgang zu...

