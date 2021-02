DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IMPFREIHENFOLGE - Berlins Regierender Bürgermeister hat sich dafür ausgesprochen, die Impfreihenfolge anzupassen. "Ich werde nicht zulassen, dass Zehntausende Impfdosen in unseren Schränken lagern, wenn sich gleichzeitig Millionen Menschen bundesweit sofort damit immunisieren lassen würden", sagte Müller. Bundesweit wurden erst rund rund 107.000 von 740.000 ausgelieferten Astrazenca-Dosen verimpft. Man biete den Impfstoff bislang den Gruppen an, die nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission an der Reihe seien. "Wer den Impfstoff aber nicht will, der hat damit erst einmal seine Chance vertan. Wir werden den Impfstoff dann anderen anbieten", sagte Müller. (Tagesspiegel)

CORONA - Wissenschaftler warnen angesichts der Ausbreitung der neuen Corona-Varianten vor zu schnellen Lockerungen. "Öffnungen ohne neue Gegenmaßnahmen wären jetzt fatal - wir wären in wenigen Wochen erneut im exponentiellen Wachstum und müssten wieder schließen", sagt die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Sie verweist auf eine neue Analyse ihres Kollegen Michael Meyer-Hermann. Demnach schnellen die Infektionszahlen nach wenigen Tagen drastisch in die Höhe, wenn etwa Schulen oder Geschäfte geöffnet würden. Die britische Corona-Variante sei so viel infektiöser, dass es schon schwierig werde, "mit den derzeitigen Maßnahmen die Ausbreitung unter Kontrolle zu halten". (SZ)

CORONA-IMPFUNG - Schneller als bisher erwartet werden die Arztpraxen bundesweit in die Impfungen gegen das Corona-Virus einsteigen, weil die Impfzentren absehbar an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. "Wir stellen uns darauf ein, spätestens Anfang April flächendeckend mit dem Impfen in den Arztpraxen zu beginnen", sagte der Vize-Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister. Ansonsten werde es schon Mitte April wöchentlich mindestens eine Million unverimpfte Dosen geben. "Der genaue Termin wird jetzt zusammen mit dem Gesundheitsministerium ermittelt", erklärte Hofmeister. Nach seinen Angaben können in den Arztpraxen täglich eine Million Menschen geimpft werden - fünf Millionen in einer Woche. (Redaktionsnetzwerk Deutschland/FAZ)

ENTWICKLUNGSLÄNDER - Vor dem G7-Gipfel hat Entwicklungsminister Gerd Müller die führenden Industrienationen dazu aufgerufen, Corona-Impfungen in armen Ländern stärker zu unterstützen. "Das Ziel muss sein, bis Jahresende mindestens 20 Prozent der Bevölkerung in Entwicklungsländern gegen das Coronavirus zu impfen", sagte der CSU-Politiker. "Dazu fehlen im Augenblick insgesamt 27 Milliarden Euro. Das ist inakzeptabel. Eine weltweite Impfkampagne darf nicht am Geld scheitern." (Funke Mediengruppe)

PFLEGE-TARIFVERTRAG - Für die Beschäftigten in der Altenpflege soll zum 1. August ein Tarifvertrag in Kraft treten. Dieser könnte nach FAZ-Informationen aber weitaus höhere Kosten als bisher veranschlagt verursachen. Derzeit werde über einen Lohnanstieg um 25 Prozent innerhalb von zweieinhalb Jahren diskutiert, hieß es aus dem Verband der Privaten Krankenversicherer. Das würde dann zu Mehrkosten von 5 Milliarden Euro pro Jahr führen. (FAZ)

GESUNDHEIT - In den Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung sieht sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit teuren Forderungen seiner Kabinettskollegen konfrontiert. So sind nach Informationen aus Regierungskreisen in den vergangenen Tagen allein für die Bereiche Gesundheit, Pflege und Rente für die Jahre 2022 und 2023 zusätzliche Wünsche in Höhe von rund 50 Milliarden Euro im Finanzministerium eingegangen. (Handelsblatt)

KRANKENKASSEN - Das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen hat sich laut einem Zeitungsbericht im Corona-Jahr deutlich erhöht. Wie aus Angaben der Kassenverbände hervorgeht, wuchs das Gesamtdefizit der Kassen um etwa 1 Milliarde Euro auf 2,5 Milliarden Euro, also um rund zwei Drittel. (FAZ)

RENTENGARANTIE - Die ab Juli greifende Rentengarantie wird die Beitragszahler mit Milliardenkosten zusätzlich belasten. Der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen sagte, die jährlichen Kosten lägen zwischen 5 und 6 Milliarden Euro. "Die Rentner sind ohne Frage die finanziellen Gewinner der Krise. Bezahlen müssen dies die Beschäftigten und die künftigen Generationen", sagte Raffelhüschen. (Bild)

AFGHANISTAN - Die Bundesregierung will das Einsatzmandat für Afghanistan unverändert verlängern, unabhängig von der US-Entscheidung über die Fortsetzung des Nato-Einsatzes. Nach Informationen soll das auf 1.300 Soldaten begrenzte Mandat bis Ende des Jahres oder Ende Januar 2022 laufen und in Kürze in den Bundestag eingebracht werden. (FAZ)

EUROGRUPPE - Paschal Donohoe, der Chef der Eurogruppe und irische Finanzminister, schwört seine Amtskollegen auf eine gemeinsame Linie in der europäischen Finanzpolitik ein. "Kurzfristig müssen wir die staatliche Unterstützung unserer Wirtschaft auf jeden Fall fortsetzen. Ich setze auch darauf, dass die Mittel aus dem geplanten Wiederaufbaufonds spätestens zur Jahresmitte fließen", sagte er in einem Interview. (FAZ)

ABITUR - Spätere Termine, mehr Zeit für die Klausur, "rücksichtsvolle Korrektur": Um die Belastungen der Abiturienten durch die Pandemie auszugleichen, erleichtern viele Länder die Abiturprüfungen mit zahlreichen Sonderregeln. Der erlaubte Ausnahmekatalog der Kultusministerkonferenz wird jedoch sehr unterschiedlich genutzt, zeigt eine Umfrage des Handelsblatts unter den Bundesländern. Besonders kulant sind Baden-Württemberg und Hamburg. Thüringen und Sachsen-Anhalt erwägen Wahlmöglichkeiten, Hessen gibt den Schülern mehr Zeit. (Handelsblatt)

