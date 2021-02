In Anbetracht der Wirtschaftsdaten sucht der DAX nach Ruhe in Richtung Wochenende. Wo lauert das nächste Signal im Chartbild, auf welches man sich fokussieren kann? Weiterer Rücklauf im DAX an Unterstützungslevel Die Eröffnung am Donnerstag fand in der Nähe der Mittwoch-Schlusskurse statt und brachte am Vormittag den skizzierten kurzfristigen Abwärtstrend ins Blickfeld der Marktakteure (Rücklick): Momentum im DAX auf Unterseite Zwischen dieser Trendlinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...