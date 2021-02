Umweltfreundliche Produktionstechnik der Technischen Universität Eindhoven für die Dritte Welt.Eindhoven / Kampala - Landwirte in der Dritten Welt können ihren Bedarf an Stickstoffdünger künftig selbst herstellen. Sie brauchen dazu relativ kleine Mengen flüssigen Stickstoffs, Solarstrom und Wasser sowie einen Reaktor, den Forscher an der Technischen Universität Eindhoven (TU/e) entwickelt haben. Elektronen boosten Stickstoff Das in Eindhoven entwickelte Verfahren kommt ohne jegliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...