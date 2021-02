Der Baukonzern erwartet einen Betriebsverlust vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 5 statt 70 Millionen Franken.Dietlikon - Implenia ist im Coronajahr 2020 weniger tief in die roten Zahlen gerutscht als befürchtet. Der Baukonzern erwartet einen Betriebsverlust vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 5 Millionen Franken, wie er am Donnerstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Im vergangenen Oktober hatte Implenia noch mit einem EBITDA-Verlust von 70 Millionen gerechnet. Grund für das bessere...

Den vollständigen Artikel lesen ...