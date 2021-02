DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts im Sog leichterer US-Vorgabe

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Freitag der leichteren Tendenz an der Wall Street vom Vorabend. Dort hatten unter anderem wieder gestiegene Anleiherenditen die Anleger vorsichtig agieren lassen. Für etwas Ernüchterung sorge in Asien außerdem das nur moderate Plus in Schanghai vom Vortag, nach der dortigen einwöchigen Handelspause, heißt es. An den meisten Nachbarbörsen war es in dieser Zeit deutlicher nach oben gegangen mit den Indizes.

Wie schon am Vortag zu beobachten, tendieren die Indizes auch zum Wochenausklang im Verlauf nach unten. In Tokio gibt der Nikkei-Index mittlerweile um rund 0,8 Prozent nach auf 29.992 Punkte. Der Kospi in Seoul liegt knapp im Minus, nachdem er zuvor noch freundlicher tendierte. In Schanghai und in Hongkong lautet die Tendenz knapp behauptet bis leichter. Die Börse in Sydney ist mit einem noch größeren Minus bereits ins Wochenende gegangen.

Zu den positiven Ausnahmen in Tokio gehören Nissan Motor. Die Aktie gewinnt 1,4 Prozent nach einem Bericht, wonach der Autobauer in den kommenden Jahren stark in Großbritannien investieren will.

In Seoul profitieren Samsung Fire & Marine Insurance (+0,6%) von einem positiven Ausblick und der Vorlage solider Viertquartalszahlen.

Rohstoffaktien nach gutem Lauf unter Druck - Ölpreise fallen

Kurszielerhöhungen durch die Credit Suisse, Goldman Sachs und Macquarie stützten in Sydney Australia & New Zealand Banking (+0,2%) gegen den schwachen breiten Markt. Durchweg schwächer zeigten sich die zuletzt gut gelaufenen Rohstoffaktien in Down Under. Händler verwiesen dazu auf fallende Rohstoffpreise. Der Subindex der Energiewerte verlor angesichts gut 1 Prozent leichterer Ölpreise 3,6 Prozent. BHP, Rio Tinto und Fortescue büßten zwischen 2,5 und 3,7 Prozent ein.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.793,80 -1,34% +3,14% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.992,46 -0,81% +10,38% 07:00 Kospi (Seoul) 3.084,84 -0,06% +7,36% 07:00 Schanghai-Comp. 3.673,96 -0,04% +5,78% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.437,11 -0,52% +14,22% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.876,85 -1,10% +2,69% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.579,12 +0,21% -1,96% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:21 % YTD EUR/USD 1,2095 +0,0% 1,2091 1,2041 -1,0% EUR/JPY 127,68 -0,1% 127,80 127,51 +1,3% EUR/GBP 0,8658 +0,1% 0,8652 0,8695 -3,1% GBP/USD 1,3969 -0,0% 1,3974 1,3848 +2,1% USD/JPY 105,57 -0,1% 105,69 105,90 +2,3% USD/KRW 1106,48 -0,1% 1107,19 1108,62 +1,9% USD/CNY 6,4703 -0,3% 6,4882 6,4601 -0,9% USD/CNH 6,4615 +0,0% 6,4601 6,4535 -0,6% USD/HKD 7,7530 +0,0% 7,7528 7,7527 +0,0% AUD/USD 0,7774 +0,1% 0,7768 0,7751 +0,9% NZD/USD 0,7220 +0,0% 0,7219 0,7182 +0,5% Bitcoin BTC/USD 51.322,00 -1,1% 51.898,50 51.657,00 +76,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,68 60,52 -1,4% -0,84 +22,7% Brent/ICE 63,21 63,93 -1,1% -0,72 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.770,09 1.775,98 -0,3% -5,89 -6,7% Silber (Spot) 26,77 27,03 -0,9% -0,26 +1,4% Platin (Spot) 1.259,18 1.275,50 -1,3% -16,33 +17,6% Kupfer-Future 3,92 3,90 +0,5% +0,02 +11,4%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2021 00:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.