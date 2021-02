Nach bisher schwachem Wochenverlauf dürfte der DAX am Freitag zunächst minimal zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 23 Punkte höher auf 13.910 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der DAX bei 14.169 Punkten einen Rekord erreicht. In der laufenden Woche ging es bislang gut ein Prozent abwärts.An der Wall Street gab es zwar im Wochenverlauf neue Höchststände, gerade die Indizes der Technologiebörse Nasdaq kamen inzwischen aber deutlich zurück. ...

