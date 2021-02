Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auch am Donnerstag standen beim DAX wieder Verluste auf der Kurstafel. Den dritten Tag in Folge. Diesmal ging es um 0,2 Prozent abwärts für den Leitindex. Er rutschte somit leicht unter die 13.900 Punkte-Marke. Die Risikobereitschaft der Anleger wurde von der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie gebremst. Marktidee: Daimler. Daimler hat gestern Bilanz gezogen. Der Automobilkonzern hat das Jahr 2020 deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Zudem hat man mit einer höheren Dividende überrascht. Die Daimler-Aktie übernahmen, nach dem Corona-Crash im März 2020, die Bullen das Ruder. Nach dem Bruch der langfristigen Abwärtstrendlinie generierte das Papier zuletzt am 3. Februar ein Anschlusskaufsignal. In Reaktion auf die Veröffentlichung der endgültigen Jahreszahlen sprang die Aktie erneut an das jüngste Rallyehoch und formte dort eine Doji-Kerze im Tageschart.