NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 94 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die trotz höherer Investitionen zurückgezogenen mittelfristigen Ziele hätten das Vertrauen beschädigt und zeigten, dass der Konsumgüterkonzern den Sorgen der Minderheitsaktionäre kaum Gehör schenke, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 14:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

