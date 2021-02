Die extremen Wetterbedingungen im US-Bundesstaat Texas werden das Ergebnis von RWE belasten. Die Witterung führe zu Ausfällen von Windkraftanlagen und hohen Strompreisen.Dies teilte der DAX-Konzern am späten Donnerstag mit. Um eigene Lieferverpflichtungen erfüllen zu können, muss RWE aktuell zu außergewöhnlich hohen Preisen Strommengen zukaufen, nachdem die Public Utility Commission of Texas den Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) angewiesen hat, Knappheitspreise festzusetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...