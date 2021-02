Aus charttechnischer Sicht steigt beim Goldpreis die Spannung, da im Bereich von 1.770 Dollar eine signifikante Unterstützungszone verläuft.Mittlerweile ist das gelbe Edelmetall deutlich unter seine langfristige 200-Tage-Linie abgerutscht, was in der Chartlehre als eindeutig negativer Begleitumstand gewertet wird. Durch die jüngste Talfahrt bewegte sich der Timingindikator Relative-Stärke-Index in Richtung überverkaufte Zone. Bei Werten unter 30 Prozent dürfte dann Hoffnung aufkeimen, schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...